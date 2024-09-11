Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yaya kaldırımı ve yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi, şehir merkezinde sorumluluğunda bulunan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda sorunsuz bir üst yapı için yoğun gayret gösteriyor. Bir yandan mahallelerde yeni yol ve yaya kaldırımı için mesai harcayan belediye ekipleri bir yandan da gerek altyapı çalışmaları dolayısıyla gerekse de zamanla bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan yaya kaldırımı ve yol bakım ve onarım çalışmaları şehrin farklı noktalarında aralıksız devam edecek.