Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nde bu yıl son 5 yılın en yüksek flamingo yavrusu sayısına ulaşıldığını açıkladı. Koruma altındaki bölgede 12 bin 800 yavru flamingo yaşam alanına katıldı.

ANKARA (İGFA) - Tuz Gölü'nde flamingo popülasyonunda sevindiren gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koruma altındaki Tuz Gölü'nde son yılların en yüksek yavru flamingo sayısına ulaşıldığını duyurdu.

Bakan Kurum, paylaşımında Tuz Gölü'nde bu yıl 12 bin 800 flamingo yavrusunun dünyaya geldiğini belirterek, bölgedeki doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaların sonuç verdiğini ifade etti.

Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor.????



Koruma altına aldığımız bölgede son 5 yılın en yüksek yavru sayısına ulaştık.



12 bin 800 yavru flamingo Tuz Gölü'nde yaşam buldu. pic.twitter.com/fn05SUaGc0 — Murat KURUM (@murat_kurum) July 19, 2026

Koruma altındaki alanlarda yürütülen çalışmalar sayesinde flamingoların önemli üreme bölgelerinden biri olan Tuz Gölü'nde popülasyonun güçlendiği belirtilirken, yeni yavruların bölgedeki ekosistem açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. Bakan Kurum, 'Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor' ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, doğal mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.