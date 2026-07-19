Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü kültür etkinliklerinden Uluslararası Bursa Festivali'nin bu yıl 64'üncü kez düzenleneceğini duyurdu. Festival, 21 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında sanatseverleri bir araya getirecek.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın geleneksel kültür ve sanat etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Bursa Festivali, bu yıl 64'üncü kez kapılarını açıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, festivalin 21 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Uluslararası sanatçıların, farklı müzik ve sahne performanslarının yer alacağı festival kapsamında Bursa'nın kültür ve sanat hayatına renk katacak çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Her yaştan sanatsevere hitap edecek programlarla hazırlanan festivalde, dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra farklı sanat disiplinlerinden performansların da izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları festival programını takip etmeye davet ederek, etkinlik detaylarına belediyenin duyuru kanalları üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.