Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 28'inci Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı kapsamında düzenlenen 3. Malatya Klasik Mercedes Buluşması etkinliğine katıldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Gaziantep'ten gelen Arda Görkem Yıldırım'ın kayısı rengindeki 1976 Mercedes W115 kasa arabayla etkinliğin düzenleneceği alana geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Kayısı Festivalimizin 28'incisini coşkulu bir şekilde yapıyoruz. Tabii bu klasik Mercedes buluşmalarının üçüncüsü aynı zamanda burada yapılıyor. Geçen sene ikincisi bizim Sanat Sokağı'nda yapılmıştı. Şimdi biz özellikle bunu Kayısı festivalimiz daha şenlensin, daha bir renkli olsun diye Kayısı Festivali bünyesinde gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Klasik bir Mercedes ile alana geldiğini anımsatan Başkan Er, 'Tam Kayısı renginde, zaten üzerinde de yazmışlar. Kayısı renginde ve kayısı tadında. Çok mutlu oldum. Burada yaklaşık 85 araç ve katılımcı var. Bu etkinliği düzenleyen derneğimize teşekkür ediyorum. Çevre illerden bir hayli katılanlar var. Elazığ'dan, Sivas'tan, Gaziantep'ten ve katılımcılar var. Bu bir tutku. Ben katılımlarından dolayı bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hem festivalimizi hem Malatya'mızı şenlendirdiniz' diye konuştu.

Malatya'nın deprem yaralarını sardığını, dolayısıyla da düzenlenen bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getiren Başkan Er, 'Allah'a şükürler olsun, Malatya'mız ayağa kalktı. Malatya'mız eskisinden daha iyi bir şekilde koşarak yoluna devam ediyor. İnşallah daha güzel bir Malatya'yı önümüzdeki sene geldiğinizde de göreceksiniz. Artık bu etkinliği geleneksel hale getirdik. Dördüncüsünde buluştuğumuzda nasıl güzel bir Malatya olacağını görmüş olacaksınız. Biz, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Bir sonraki etkinlikte bütün konteynerler kalkmış olacak. Yollarıyla, bulvarlarıyla, daha geniş caddelerde inşallah belki bu Mercedes'ler hep beraber, seyir halinde olacağız' ifadelerini kullandı.

Klasik Mercedes Malatya Kulübü Başkanı Özgün Özilhan ise 'Geleneksel hale gelen Mercedes-Benz buluşmalarının Malatya'da bugün üçüncüsünü düzenliyoruz. Bu klasik Mercedes-Benz buluşmaları Türkiye genelinde farklı illerde genellikle her sene geleneksel olarak gerçekleştiriliyor. Üçüncüsünü düzenlediğimiz bugün de sizleri aramızda görmekten çok mutluluk duyuyorum. Bizlere bu imkanları sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyorum' dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe; Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ, Hatay, Ankara, Adana ve Konya'dan 85 araç katıldı.

Klasik Mercedes Malatya Kulübü tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e kulübe özel üretilen tişört hediye edildi.