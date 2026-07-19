Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul İtfaiyesi, yangınlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İzzettin Mahallesi Millet Caddesi üzerindeki geniş otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.