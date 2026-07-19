Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle düzenlenen 'Toz Bezi' film gösterimi ve söyleşi etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa Sinema Ofisi koordinasyonunda, Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanan 'Toz Bezi' filmi izleyiciyle buluştu.

Gösterimin ardından filmin yönetmeni Ahu Öztürk ile söyleşi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Kelemet Çiğdem Türk'ün üstlendiği söyleşide, filmin ortaya çıkış süreci, kadınların gündelik yaşam mücadelesi, sinemanın toplumsal konulara yaklaşımı ve bağımsız film üretimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar da yönelttikleri sorularla söyleşiye aktif olarak katkı sundu.

Yoğun ilgi gören etkinlik, Manisalı sinemaseverleri yönetmeniyle buluştururken, kültür ve sanatın toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönünü de öne çıkardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte kültür ve sanat etkinliklerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri ve paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde düzenlenen etkinliklerle Manisalıları sanatın farklı dallarıyla buluşturmaya devam edecek.