Yıldırım Belediyesi, gençlerin hem fiziksel hem de kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Adım Adım Kadim Bursa Yürüyüş Etkinliği', gençleri kentin tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturuyor. Proje kapsamında öğrenciler, rehber eşliğinde Bursa'nın manevi şahsiyetlerini, tarihi eserlerini ve kültürel değerlerini ziyaret ediyor. Etkinlik ile gençlerin tarih ve kültür bilincinin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve sosyalleşmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin ilk yürüyüşü Yeşil Devlet Hatun İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile gerçekleştirildi. Öğrenciler, Emir Sultan Camii ve Külliyesi, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe, Çelebi Mehmet Türbesi ve Yıldırım Külliyesini ziyaret ederek rehberlerden bilgi aldı.

PROJE YIL BOYU SÜRECEK

Projenin gençlerin gelişimi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım, tarihi ve manevi değerleriyle Bursa'nın kalbidir. Biz de gençlerimizin bu mirası yakından tanımalarını istiyoruz. 'Adım Adım Kadim Bursa' projesiyle gençler hem yürüyüş yaparak sağlıklı bir gün geçiriyor hem de şehrimizin tarihine yolculuk ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, yaşadıkları kentin ruhunu ve geçmişini tanımaları bizim için çok önemli. Bu tür projelerle hem kültürel bir farkındalık oluşturuyor hem de gençlerimizi sosyal yaşamın içine dahil ediyoruz. Projemiz yıl boyunca farklı okullardan öğrencilerle devam edecek' ifadelerini kullandı.