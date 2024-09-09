Yıldırım Belediyesi, ilçeye kazandırılan yeşil alan ve parklarda ağaç, bitki ve çimlerdeki zararlılara karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, yaz döneminde park ve yeşil alanlardaki bitkilerde oluşan zararlılara karşı ilçedeki 71 mahallede ilaçlama seferberliği başlattı. Ekipler, ilçede bulunan park ve yeşil alanlardaki ağaç, çalı, çiçek ve çim alanlarda oluşan afid, kırmızı örümcek ve ballıca gibi zararlılar ile mücadele ediyor. Yaz boyunca 671 noktada çalışma gerçekleştiren ekipler, ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: igf