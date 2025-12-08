Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat yıldönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Anma Törenleri, bu yıl 'Huzur Vakti' temasıyla başladı.

KONYA (İGFA) - Bu yıl 'Huzur Vakti' temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, ilk sema mukabelesinin icra edilmesiyle başladı. 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek törenler kapsamında Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi ve Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde panel, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.

Etkinliklerin gündüz bölümünde ilk olarak Konya Valisi İbrahim Akın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, merkez ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 'Dua merasimi' yapıldı.

Protokol üyeleriyle vatandaşlar, daha sonra Mevlana Caddesi'nden Mevlana Müzesi'ne 'Huzur Vakti' yürüyüşü yaptı.

Mevlana Müzesi'nde Hazreti Mevlana'nın sandukası başında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Mevlevi geleneği olan 'Gülbang Duası' yapıldı.

Daha sonra Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından İstanbul Mushafı Konya Sergisi ile Mevlana Temalı Yedi Öğüt Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

'MEVLANA DOSTLARI İÇİN SAYISIZ ETKİNLİK HAZIRLANDI'

Törenlerin akşam bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde ilk sema programı icra edildi.

Program öncesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 11 günlük süre zarfında Mevlana dostları için sayısız etkinlik hazırladıklarını söyledi.

Hazreti Mevlana'yı anma törenlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Belviranlı, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerinde yaşadığımız toprakları mayalayan, manevi zenginliğimizi vücuda getiren, bizi biz yapan tüm kültürel değerleri ve miras unsurlarını tanıtma, koruma ve gelecek nesillere aktarmanın öncelikli görevimiz olduğunu hiç ama hiç unutmuyoruz. Bu hislerle büyük alim, şair, gönül insanı, peygamber aşığı, hak dostu Hazreti Mevlana'nın dünyevi yolculuğunun ikmale erip ebedi hayatının başladığı Şeb-i Arus, düğün gecesi olarak tarif buyurduğu Allah'a vuslatının yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını candan temenni ediyoruz' diye konuştu.

'BURADA BU KUTLU MİRASI YENİDEN İDRAK ETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da hazırladıkları etkinliklerle çağın insanına Mevlana'nın çağrısını ve öğretilerini yeniden hatırlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Hazreti Mevlana'nın, zamansız; dilden dile, gönülden gönüle aktıkça tazelenen bir hikmet pınarı olduğunu ifade eden Uzbaş, 'Bizler de bugün burada bu kutlu mirası yeniden idrak etmek için bir araya geldik. Şeb-i Arus kapsamında düzenlenecek her bir etkinliğin bu manevi atmosferin ve edeceğimiz duaların savaşlarla ve mazlumların gözyaşlarıyla boğulan dünyaya bir soluk getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz' dedi.

'KÜRESEL DÜZENDE HUZUR, TÜM İNSANLIĞIN MÜŞTEREK İHTİYACI VE ORTAK ARAYIŞIDIR'

Konya Valisi İbrahim Akın ise, anma törenlerinin bu yıl 'Huzur Vakti' temasıyla düzenlendiğini hatırlatarak, huzurun, ailede ve toplumda merhamet ve güven duygusuyla tahkim edilebileceğini dile getirdi.

Evrensel anlamda huzurun, insanı insanla buluşturan, kalpleri yakınlaştıran bir köprü olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

'Bugün savaşlar, göçler, yoksulluk ve zulüm sebebiyle sarsılan küresel düzende huzur, tüm insanlığın müşterek ihtiyacı ve ortak arayışıdır. Mevlana'nın çağrısı, tam da bu noktada, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün insanlığa yönelen bir davettir. Kendi kalbini ihya etmeden dünyayı imar edemeyeceğini hatırlatan, iç barış olmadan kalıcı küresel barışın mümkün olmadığını söyleyen bir davet. Bugün, insanlık adına daha çok huzura, daha çok barışa, daha çok birlik olmaya niyet ediyoruz. Bu vesileyle başta Mevlana Celaleddin-i Rumi olmak üzere, ilim, irfan ve hikmet yolunda yürüyen tüm ulemamızı rahmetle yad ediyorum.'

Sunucu Ali Bektaş'ın Mesnevi dersiyle devam eden programda sanatçı Ahmet Özhan tarafından tasavvuf müziği konseri verildi. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından 'Mevlevi Ayini Şerifi' icra edildi.

ETKİNLİKLER 17 ARALIK TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek törenler kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam sanatçı Ahmet Özhan, tasavvuf müziği konseri verecek.

Törenler boyunca her akşam Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek.

Mevlana Meydanı, Mevlana Kültür Merkezi ve Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde panel, sergi, söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.