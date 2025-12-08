İzmir Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi, Anadolu'nun köklü kültür miraslarından biri olan 'kitre bebek' sanatını yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

İZMİR(İGFA) - Akademide her hafta Cuma günleri düzenlenen eğitimlerde kadın kursiyerler, el emeğiyle ürettikleri bebeklerle hem unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı canlandırıyor hem de gelecek nesillere aktarıyor. Çiğli Belediyesi'nin bu girişimi, hem kadınlara yeni bir sanat alanı açıyor hem de Anadolu'nun kültürel mirasını genç kuşaklara aktarıyor.

Atık kumaş ve tel kullanılarak hazırlanan bebeklerin yüz, el ve ayak hatları, dikenli bir bitki türü olan geven (keven) sütünden elde edilen 'kitre' ile şekillendiriliyor. Anadolu'ya özgü bu malzeme, bebeklere hem adını hem de ruhunu veriyor.

ANADOLU'NUN KÜLTÜREL MİRASI YAŞATILIYOR

Anadolu'ya özgü malzeme olan 'kitre' ile şekillendirilen folklorik bebekler, kültürel mirasın önemli bir unsuru olarak gelecek nesillere aktarılıyor. Elif Bebek olarak da bilinen kitre bebekler; pamuk ve kitreyle vücudun her bölümü tek tek hazırlanarak anatomiye uygun ölçülerde üretiliyor. Yapım sürecinde yaş, cinsiyet ve karaktere ait biçimsel ifadelerin doğru aktarılması büyük önem taşıyor. Giysilerin yanı sıra ayakkabı, saç aksesuarları, tokalar ve takılar gibi detaylarla tamamlanan bu bebekler, Anadolu'nun folklorik kimliğini yansıtan ve kültürel belleği yaşatan el sanatları arasında öne çıkıyor.

KÜLTÜRÜN TAŞIYICISI: KİTRE BEBEK

Kitre bebekler, yalnızca bir oyuncak değil; Türk kültür ve folklorunu kompozisyonlar halinde yaşatan birer kültür belgeseli. Dünyada sadece ülkemizde var olan bu sanat dalı, 'Türk belgesel bebek sanatı, olarak da biliniyor. Her bir bebek, tarihin ve kültürün izlerini taşıyarak tüm dünyaya hitap edebilecek anlamlar yüklüyor.

SERGİ HAZIRLIĞI

Yıl boyunca devam eden eğitimlerin sonunda kursiyerlerin ortaya çıkardığı eserler, düzenlenecek özel bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kaklıç Sanat Akademisi ayrıca üç boyutlu pano ve yağlı boya resim kurslarıyla da sanatın farklı dallarında üretime destek veriyor.

BAŞKAN YILDIZ: 'KİTRE BEBEKLERLE ANADOLU'NUN KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Kültürel mirası yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı en önemli görevlerinden biri olarak gördüğünü ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 'Kaklıç Sanat Akademisi'nde kadınların el emeğiyle ortaya koyduğu kitre bebekler, yalnızca bir sanat ürünü değil; aynı zamanda Anadolu'nun köklü kültürünü geleceğe taşıyan birer bellek. Bu çalışmalar sayesinde hem kadınlar yeni bir üretim alanı buluyor hem de gençlerimiz kültürümüzle bağ kuruyor. Yıl sonunda düzenleyeceğimiz sergiyle bu değerli eserleri sanatseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çiğli'de sanatın ve kültürün ışığını daha da büyütmeye kararlıyız.'