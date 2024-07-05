Yıldırım Belediyesi’nin çocukların hayal güçlerini canlı tutmaları amacıyla geçtiğimiz yıl mayıs ayında ilçeye kazandırdığı Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi, 43 bin 580 kitap kurdunu ağırladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin çocukların erken yaşlarda kitaplarla tanışmasını teşvik etmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Barış Manço Kültür Merkezi bünyesinde hizmet açtığı Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 6-13 yaş arasındaki çocuklara hizmet veren Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’nin bünyesinde 6 bin 500 kitabın yanı sıra 20 farklı kategoride toplam 700 oyuncak bulunuyor. Çocuklar, kitapla buluşmanın yanı sıra düzenlenen atölye çalışmaları ile kendilerini geliştirebilme imkânı buluyor. Ayrıca 15 gün içinde iade etmek koşulu ile çocuklara 3 kitap ve 1 oyuncak veriliyor.

1 yıl önce hizmete açılan Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’nde 43 bin 580 çocuğu misafir ettiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, toplumların geleceğinin teminat altına alınmasının donanımlı, mutlu bireyler yetiştirmek ile mümkün olduğunun altını çizdi. Başkan Yılmaz, “Bizim en önemli ve öncelikli vizyonumuz Yıldırım’ı dönüştürmek. Tabi biz dönüşüm derken, sadece kentsel dönüşümü, altyapı ve üstyapı çalışmalarını kastetmiyoruz. Kentin fiziki dönüşümüyle birlikte; kültürel ve sosyal dönüşümü de hedefliyoruz. Hizmete açtığımız kütüphaneler ve sosyal yaşam merkezleri bu yolda attığımız önemli adımlarımızdan. Yıldırım Belediyesi olarak bizler belediyecilik hizmetini sadece yol, kaldırım, park, bahçe, bina yapmak olarak değil; zamanın idrakinde ve kendisini tanımlayabilen, çağın hastalıklarına yenilmeyen, dünyayı algılayabilen medeniyetin değerlerine vakıf bir nesil yetiştirmek olarak görüyoruz. Şehirleri imar ederken nesilleri de ihya etmeye gayret ediyoruz. Hizmette öncelik grubumuz olan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.