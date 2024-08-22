Yıldırım Belediyesi’nin öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği kırtasiye desteği başvuruları başladı.BURSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik ilkesi ile çalışmalarını sürdüren ve bu konuda hayata geçirdiği projelerle örnek olan Yıldırım Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala yeni bir eğitime destek paketinin startını verdi.

Yıldırım Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencilerin eğitim hayatlarını daha verimli sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunacak.

Kırtasiye desteğine dezavantajlı ve dar gelirli ailelerin bizzat başvuru yapması gerekiyor. İlkokul ve ortaokul düzeyinde aktif öğrencisi bulunan veliler, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Yıldırım Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan link üzerinden başvuru yapabilecek. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak gelir düzeyi araştırması ile birlikte kırtasiye desteğinden faydalanacak ailelere dağıtılacak bin TL’lik çekler ile öğrenciler ilçedeki belirlenmiş 125 adet kırtasiyeden alışverişlerini yapabilecek.