Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olan Yıldırım Caddesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alt yapı çalışmaları devam ediyor. Hem kırık ve bakımsız kaldırım taşları yenileniyor hem de alt yapı sorunları gideriliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesinin en yoğun caddelerinden biri olarak bilinen Yıldırım Caddesi’nin dar, kırık ve bakımsız olması uzun zamandır vatandaşın tepkisini çekiyordu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin caddede başlattığı çalışma ile altyapı sorunlarının giderilmesi ve çevre düzenlemesi için başlatılan çalışma vatandaştan tam not aldı.

Bölge sakinleri kaldırımların yenilenmesi ile hem alt yapı çalışmaları ile sorunların giderilecek olmasından hem de estetik açıdan bölgenin güzelleşecek olmasından mutlu olduklarını dile getirirken yetkililere cadde dışında ara sokaklardaki sorunların da giderilmesi için çağrıda bulundu.