Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.MUĞLA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

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Bakan Yumaklı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor."

Kaynak: igf