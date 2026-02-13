TFF Almanya Sorumlusu ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Yıldıray Baştürk, ETFA Academy'nin Almanya yapılanması kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. U14 seçmeleri için stratejik toplantı gerçekleştirildi.

Mesut IŞIK / ALMANYA (İGFA) - TFF Almanya Sorumlusu Yıldıray Baştürk, ETFA Academy'nin Almanya'daki yapılanması çerçevesinde önemli bir ziyarette bulundu. Sedat Aydemir ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Almanya'da düzenlenmesi planlanan U14 seçmeleri detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıya ayrıca DFI CEO'su A. Herbst de katılarak sürece uluslararası perspektiften katkı sundu. Görüşmede ETFA Academy'nin gelişim modeli ve altyapı yapılanması hakkında kapsamlı bir sunum yapılırken, özellikle hayata geçirilen Scouting App uygulamasının önemi vurgulandı. Dijital altyapı sayesinde oyuncu izleme, veri analizi ve performans raporlamasının sistemli hale getirildiği belirtilirken; bu modelin genç yeteneklerin objektif kriterlerle değerlendirilmesine ve sürdürülebilir bir scouting ağı oluşturulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

ALMANYA'DAKİ TÜRK YETENEKLERE STRATEJİK HAMLE

Sedat Aydemir, Almanya'daki Türk kökenli genç futbolcuların erken yaşta keşfedilmesinin stratejik bir öncelik olduğunu belirterek, hedeflerinin yalnızca seçme organizasyonu değil, uzun vadeli bir gelişim ekosistemi kurmak olduğunu söyledi.

Yıldıray Baştürk'ün uluslararası tecrübesi ve genç oyuncu gelişimine yönelik vizyoner yaklaşımı toplantıya önemli bir değer kattı.

Öte yandan, TFF 1. Başkanvekili Mecnun Odyakmaz'ın süreci yakından takip etmesi ve projeye verdiği destek, çalışmanın federasyon düzeyinde de önemsendiğini ortaya koydu.