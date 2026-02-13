Trabzon'da düzenlenen 24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası, 29 ilden 428 sporcunun katılımı ile başladı. Açılışta konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, 'Çocuklar, çok okuyacaksınız, çalışacaksınız ve sporun her türlüsünü yapmaya gayret edeceksiniz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıldönümü kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen 24 Şubat Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı.

Turnuvanın açılışına; Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, sporcular ve çok sayıda kişi katıldı.

ÇOCUKLARI EKRANA UZAK SPORA YAKIN TUTMALIYIZ

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, katılımcılara Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in selamını ileterek, 'Sevgili çocuklar, bizim öğrencilik yıllarımızda bu imkanlar yoktu. Bu etkinlikler çocuklarımız için çok önemli. Gerek satranç gerekse diğer spor faaliyetleri olsun çocuklarımızı uzak tutmayalım. Maalesef elimizdeki telefona mahkum kalmış bulunuyoruz. Çocuklarımız bu tür faaliyetler yaptıkları zaman telefonlardan ve ekrandan uzak duracaklar. Çocuklar, çok okuyacaksınız, çalışacaksınız ve sporun her türlüsünü yapmaya gayret edeceksiniz. Bu memleketi bizden sonra sizler yöneteceksiniz' ifadelerini kullandı.

325 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Turnuvaya; A kategorisinde 113 sporcu, B kategorisinde 128 sporcu, 10 yaş ve altı kategorisinde 122 sporcu, 8 yaş ve altı kategorisinde 65 sporcu olmak üzere 29 ilden toplam 428 sporcu katılıyor. Başarılı olan sporculara toplam 325 bin TL ödül verilecek. Ödül töreni 15 Şubat'ta yapılacak.