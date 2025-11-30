Düzce'nin Yığılca ilçesinde, orman üretim işlerinde çalışacak köylüler için mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi. Ormandan geçimini sağlayan çok sayıda vatandaş, ağaç kesme ve boylama alanında yapılan uygulamalı sınavda ter döktü.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen ormanlık alanda gerçekleştirilen sınavda, kursiyerler damgalı ağaçları keserek yeteneklerini ortaya koydu.

Sınavı başarıyla geçen adayların mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği sınavların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Yetkililer, mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan kişilerin orman üretim işlerinde görev alamayacağını, belgenin bu alanda çalışabilmek için zorunlu olduğunu vurguladı.