Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Belgrad Ormanı'nda düzenlenen yürüyüşe katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Belgrad Ormanında düzenlenen yürüyüş etkinliğinde, yaklaşık 6 kilometrelik güzergâhın tamamlanmasının ardından beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde çeşitli egzersizler yapıldı.

Etkinlikle, düzenli fiziksel aktivitenin kişisel sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekmek, eğitimcilerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarına öncülük ederek toplumsal fayda oluşturulması ve gönüllü katılımla spor kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi.

Etkinlik sonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 81 ilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının takımlar kurarak yarıştığı 3'üncü Kamu Spor Oyunları organizasyonunda 3 Türkiye şampiyonluğu kazanan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü takım temsilcisi öğretmenleri kupalarını Bakan Tekin'in elinden aldı.

Bakan Yusuf Tekin, etkinliğe ilişkin yaptığı paylaşımda '24 Kasım Öğretmenler Günü haftası etkinlikleri kapsamında öğretmenlerimizle birlikte Belgrad Ormanı'nda düzenlenen yürüyüş programına katıldık. 3'üncü Kamu Spor Oyunları organizasyonunda 3 Türkiye Şampiyonluğu kazanan öğretmenlerimize kupalarını takdim ettik. Geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizi her daim desteklemeye devam edeceğiz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, değerli öğretmenlerimize başarılar diliyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Yürüyüş etkinliğine, Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Ömer Faruk Yelkenci, M. Bilal Macit, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar da katıldı.