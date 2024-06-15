Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Berkay KILIÇ - Haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Düzce-Yığılca bağlantı yolu Aksu Köyü mevkisinde meydana gelen kazada. 54 AHY 462 plakalı motosiklet sürücüsü B.T., yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş.’ye çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile sürücü ve yaya ağır yaralandı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
A.Ş.’nin kaza sonrasında bacağı koptuğu tespit edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiler.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: igf