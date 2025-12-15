Düzce-Yığılca yolunun yıllardır tamamlanamaması tepkilere yol açarken, AK Parti Yığılca İlçe Başkanı Turgut Ilgın ile ilçede tanınan isimlerden Adil Eren arasında sert açıklamalar kamuoyuna yansıdı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinin kent merkeziyle tek bağlantısı olan Düzce-Yığılca yolu, tamamlanamayan çalışmaları nedeniyle yeniden gündemde. 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapımı vaat edilen yolun aradan geçen yıllara rağmen bitirilmemesi, hem vatandaşların hem de AK Parti teşkilatı içindeki bazı isimlerin tepkisini çekti.

AK Parti Yığılca İlçe Başkanı Turgut Ilgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yol çalışmalarının 2011'de değil 2017 yılında başladığını belirterek, önceki dönem ilçe yönetimlerini yeterli çalışma yapmamakla eleştirdi.

Buna karşılık, yol çalışmalarıyla ilgili paylaştığı videolarla bilinen Adil Eren, açıklamalara sert tepki gösterdi. Eren, yol projesinin yetersiz olduğunu savunarak taş duvar uygulamaları nedeniyle yolun daraldığını, gönderilen iş makinelerinin ise ikinci el olduğunu iddia etti. Pazaryeri, park ve İncirler Köprüsü gibi projelerin hayata geçirilemediğini belirten Eren, ilçenin geriye gittiğini söyledi. Bazı vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden Eren'e destek vererek, yol ve altyapı sorunlarının gündemde tutulmasını istedi.