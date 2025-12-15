Muğla'da Milas Belediyesi ve Milas Kent Konseyi iş birliğinde kadınlara yönelik Singer Dikiş Atölyesi Workshop etkinliği düzenlenecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Çöllüoğlu Hanı'nda düzenlenecek etkinlik sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşecek.

İlçemizde, kadınların üretime katılması, kadın emeğinin üretimle buluşması için gerçekleşecek renkli buluşmaya Çöllüoğlu Hanı ev sahipliği yapacak. Katılımcıların temel dikiş yöntemleri ve pek çok bilgiyi uygulamalı öğrenme fırsatı bulacağı eğitimde kadınlar hem eğlenecek hem de yeteneklerini geliştirecek.

KATILIM ÜCRETSİZ

Kumaşların kadınların elinde hayat bulacağı Singer Dikiş Atölyesi Workshop etkinliği 17 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılacak. İlk oturumun 10.00 ikinci oturumun ise 13.30'da başlayacağı etkinliğe katılmak isteyen kadınlar bilgi ve başvuru için (0252) 512 14 16 numaralı telefonu arayıp 138 dahili numarayı tuşlayabilecek.

Kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla düzenlenecek ve katılımın sınırlı olacağı etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.