Gebze Kuyumcular Derneği'nde olağan kongreyle birlikte yeni bir dönem başladı. Mevcut Başkan Edip Doğrusoy'un aday olmadığı kongrede, sektörün ortak uzlaşısıyla öne çıkan Savaş Kılıç, tüm üyelerin desteğini alarak derneğin yeni başkanı seçildi.

KOCAELİ (İGFA) - Mesleki duruşu, sektörel tecrübesi ve güven veren yaklaşımıyla tanınan Kılıç'ın başkanlığa seçilmesi, kuyumcu camiasında memnuniyetle karşılandı.

Salaş Kafe'de düzenlenen kongreye; MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Ateş, AK Parti önceki dönem Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Özgenç, Kent Fırın Yönetim Kurulu Başkanı ve Dost Meclisi Başkanı Hakan Aydemir, Atıksan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tüyyüz, eski Gebze Kuyumcular Derneği Başkanı Yıldıray Turan, Edip Doğrusoy ve çok sayıda kuyumcu esnafı katıldı.

'BU GÖREV MAKAM DEĞİL, SORUMLULUKTUR'

Kongre sonrası konuşan Dernek Başkanı Savaş Kılıç, kendisine duyulan güvenden dolayı üyelere teşekkür ederek; 'Gebze Kuyumcular Derneği Başkanlığı görevini sizlerin ortak iradesiyle üstlenmiş olmanın onurunu yaşıyorum. Bu görev bir makam değil, büyük bir sorumluluktur. Şeffaflık, istişare ve adalet anlayışıyla hareket edeceğiz. Amacımız, her üyenin söz sahibi olduğu, kendini güçlü hissettiği bir dernek yapısı oluşturmaktır. Ayrıştıran değil birleştiren, sorunları görmezden gelen değil çözümün parçası olan bir anlayışla yol yürüyeceğiz.' diye konuştu.

Kılıç, önümüzdeki dönemde mesleğin itibarını korumak, esnafın haklarını savunmak ve Gebze'de kuyumculuk sektörünü daha saygın bir noktaya taşımak için birlikte çalışacaklarını vurguladı. Konuşmasının sonunda önceki dönem başkanlara da teşekkür eden Kılıç, 'Derneğimize bugüne kadar emek veren herkese minnettarız. Başta Yıldıray Turan ve Edip Doğrusoy olmak üzere tüm geçmiş başkanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

Savaş Kılıç başkanlığındaki yönetimde; Bekir Savaş, Murat Çetinkaya, Cihan Örnek, Deniz Sönmez, Cemal Aydın, Fesih Gönül, Ahmet Öz, Serdar Köksal, Bekir Canbey, Ramazan Yılmaz, Enes Eriş, Tuncay Yüksel, Ersin Seçkinli, Harun Yılmaz, Zeki Fındıkçı, Hikmet Teker yer aldı.