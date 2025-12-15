Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin demir ağlarla örülmesine yönelik çalışmalarına hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde vurulan ilk kepçe ile inşası başlayan Kartepe tramvay hattında sıra rayların döşenmesine geldi. Bu kapsamda ilk rayın yerleştirilme işlemi gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kent trafiğini rahatlatan önemli ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Alikahya'dan Kartepe'ye uzanacak tramvay hattı projesinde tüm hızıyla çalışıyor. Bu kapsamda Vatan Caddesi üzerinde inşasına başlanan tramvay hattı yapımında ilk raylar zemine yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent genelindeki tramvay ağı her geçen gün daha da genişliyor. İzmit kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatan tramvay, Kartepe'ye de uzanıyor. Büyükşehir, İzmit'ten sonra Kartepe'yi de demir ağlarla örüyor.

KURUÇEŞME'DEN STADYUMA UZANIYOR

2014 yılında 7.4 kilometrelik İzmit Plajyolu hattı ile şehri demir ağlarla örmeye başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında bu hatta 2.2 kilometrelik bir ekleme daha yaparak 3.1 kilometrelik Şehir Hastanesi hattını hizmete almıştı. Son olarak Alikahya Stadyumu'na kadar uzanan tramvay hattı ile toplamda 17.3 km uzunluğunda bir tramvay hattı ile vatandaşlara hizmet verilmeye devam edildi.

İLK ETAPTA 1.4 KM'LİK HAT BİTİRİLECEK

Kartepe Nesibe Aydın Okulları bölgesine kadar uzanacak olan 1.4 km hattın çalışmaları başladı. Bu hattın planlamasında 2 durak olacak. İlki belediye kampüsünün olduğu eski EDOK Komutanlığı, ikinci durak ise Nesibe Aydın Okullarının olduğu bölgede yer alacak. Kartepe hattı tamamlandığında tramvay hattının uzunluğu 18.9 kilometreye ulaşacak. 1.4 kilometrelik etabın tamamlanmasının ardından tramvay, Kartepe Kent Meydanı'na doğru uzanacak.