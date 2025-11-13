Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

Kılavuza göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

İl tanılama komisyonlarınca 14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanları, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda yer alan gözlem formları doldurularak başlayacak aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

