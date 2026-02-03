İstanbul Maltepe Belediyesi'nce belediye personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri' düzenlenmeye başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Eğitimin birinci bölümünde İşyeri Hekimi Feyit Yılmaz, katılımcılara iş sağlığı ve ilk yardımın temel uygulamaları ve kurtarmayla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Yılmaz, ilk yardımın olay yerinde ikinci tehlikeyi önlemek amacıyla yapılan işlemler olduğunu belirterek, ilk yardımda öncelikli amacın hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

Yılmaz, vücudun sistemlerini tanıtarak yanık, donma, sıcak çarpması, solunum yolu tıkanıklıkları, kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gerekli ilk yardım önlemleri hakkında bilgiler paylaştı.

Eğitimin ikinci bölümünde İş Güvenliği Uzmanları Özlem Şer ve Beyza Tunçsezen, katılımcıları '6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' yla ilgili bilgilendirdi. Tunçsezen, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'yle, iş kazalarının en aza indirilerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. Eğitimler 6 Şubat'a kadar devam edecek.