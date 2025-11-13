Boğaziçi Üniversitesi, Uçaksavar Kampüsü'nde hayata geçirdiği 22 bin metrekarelik yeni teknopark alanıyla Türkiye'nin en büyük üniversite teknoparklarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni merkez, akademiyle sanayiyi buluşturan bir inovasyon üssü olacak.

İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik vizyonuna yön verecek büyük bir yatırımı hayata geçiriyor. Üniversitenin Uçaksavar Kampüsü'nde ilan edilen yeni Boğaziçi Teknopark alanı, 22.000 m² kapalı alanı ve 15.000 m² yerleşkesiyle Türkiye'nin önde gelen üniversite teknoparkları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Yeni teknopark, Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik birikimini girişimcilikle buluşturarak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve bilimsel araştırmaları toplumsal değere dönüştürmeyi amaçlıyor.

REKTÖR İNCİ: 'TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTÜYORUZ'

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, teknoparkın üniversitenin teknoloji ve inovasyon vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, 'Boğaziçi Üniversitesinin akademik birikimiyle teknoloji ve inovasyona odaklanarak Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini büyütüyoruz. Yeni teknopark, bilgi üretimini ekonomiye dönüştüren güçlü bir köprü olacak.' dedi. Rektör İnci, yeni yatırımla birlikte üniversitenin teknopark kapasitesinin sadece birkaç yıl içinde 700 m²'den 20 kat büyüyerek 20.000 m²'ye ulaştığını ve Boğaziçi'nin Türkiye'nin en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri hâline geldiğini belirtti.

Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran, yeni dönemde yalnızca fiziksel büyümenin değil, stratejik dönüşümün de ön planda olduğunu kaydetti.

Yeni dönemle birlikte Boğaziçi Teknopark'ın sadece fiziksel olarak değil, stratejik olarak da büyüyeceğini ifade eden Dr. Duran, akademi, girişimcilik ve sanayiyi bir araya getiren bir inovasyon üssü olma hedeflerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

ÜCRETSİZ KULUÇKA MERKEZİ BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİNE HİZMET VERECEK

Yeni teknopark binasında yer alacak bin 200 metrekarelik girişimcilik kuluçka merkezi, tüm Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu merkez, fikir aşamasından ürün geliştirme ve yatırımcı buluşmalarına kadar tüm süreçleri destekleyen bir 'girişimcilik üssü' olacak.