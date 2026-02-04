Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde geniş kapsamlı değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemelerle kurs açma kriterlerinden eğitim ve sınav sistemine kadar bir dizi süreç güncellenerek denetim ve kalite standartları güçlendirildi.

ANKARA (İGFA) - MEB, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde önemli değişiklikler içeren yeni bir yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu değişiklikle; özel ulaştırma sektöründe eğitim, kurs açma şartları, denetim ve sınav süreçlerine ilişkin birçok maddeyi yeniden düzenlendi.

Yeni yönetmeliğe göre kurslarla ilgili bazı kritik tanımlar, 'açılış, işleyiş, denetim, eğitim ve sınavlar' ifadeleriyle daha net hâle getirildi. Mesleki yeterlilik sınavı, yenileme eğitimleri ve sertifika türlerini içeren tanımlamaların kapsamı genişletildi.

Kursların faaliyet amaçları da yeniden belirlendi. Buna göre kurslar, özel mesleki yeterlilik öğretim programlarında eğitim vermek ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine zorunlu yenileme eğitimleri sağlamakla görevli olacak. Eğitim personeli için yeni kriterler getirildi ve eğitim personelinin taşıması gereken nitelikler netleştirildi.

KURS AÇMA VE BAŞVURU SÜREÇLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmelikle kurs açmak isteyenler için bazı yeni şartlar getirildi. Kurs açma başvuruları artık 'aynı ilde sadece bir kurs açma izni' esasına göre değerlendirilecek; başvuru belgeleri, eksiklik veya mevzuata aykırılık durumlarında iade edilebilecek. Kura usulüyle belirlenecek kurumlar için belirlenen başvuru ve belge tamamlama süreçleri de ayrıntılı şekilde yeniden düzenlendi. Kurs açma izni alan kurumların izinsiz devir işlemleri iki yıl süreyle engellendi.

Düzenlemeyle kursiyerlerin kayıt, eğitim ve sınav süreçleri de güncellendi. Artık kursiyerlerin eğitimlerine modül üzerinden kaydı, sınavlara giriş hakları ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili hükümler daha açık şekilde yer aldı. Kursiyerler teorik dersleri başarıyla tamamladıktan sonra merkezî sınava girerek mesleki yeterlilik sertifikası almaya hak kazanacak.

Sınavlarda başarısız olanlara 7 kez sınava girme hakkı tanınırken, belirli mazeretler doğrultusunda sınav haklarının dondurulması veya ek hak verilmesine ilişkin kurallar getirildi.

Sertifika düzenleme süreçlerinde de değişiklikler yapıldı. Başarıyla sınavı geçen kursiyerlere verilen 'Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası' ve yenileme sertifikaları, artık e-Devlet üzerinden erişilebilir hale getirildi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Modül üzerinden paylaşılacak.

DENETİM VE EĞİTİM SÜRELERİNİN GÜNCELLENMESİ

Kursların denetimine ilişkin kurallar da yeniden belirlendi. Kurslar her yıl en az bir kez müfettiş veya eğitim denetmeni tarafından denetlenecek. Genel Müdürlük veya valiliklerce gerekli görülen denetimler için ek yetki sağlandı. Öğretim programlarında çevrimiçi eğitim uygulamalarına da izin verilirken, kursların günlük ve haftalık eğitim süreleri, dönem açılış ve kontenjan esasları güncellenerek eğitim süreleri yeniden yapılandırıldı.

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe giren bazı maddeleri 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla, diğer hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

