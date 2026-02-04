Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nca bu yıl 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu', yayımlandı. 9 Şubat'ta başlayacak sınav başvuruları 11 Mart'a kadar sürecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, yayımlanan kılavuzda resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.

26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek sınava başvurular, 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kılavuzda belirtilen koşulları taşıyanların başvuru yapabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar ve öğrenme çıktıları kapsamında uygulanacak.

Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları 'www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr' internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden alınabilecek.

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

Ayrıca kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbir hizmetlerine detaylı olarak yer verildi.

Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde 'www.meb.gov.tr' internet adresinden ilan edilecek.

