ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca ülke, il-ilçe ve okul genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavlara yönelik hazırlık sürecini desteklemek amacıyla il sınıf/alan zümrelerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımlandı.

9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda ortak yazılı sınavların planlanması ve uygulanması sürecinde sınavların kapsamı ve soru dağılımı, konu soru dağılım tabloları esas alınarak belirleniyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bu kapsamda ikinci dönem başında il sınıf/alan zümrelerince Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşüyle hazırlanacak konu soru dağılım tablolarının daha sistematik olması ve örneklerle desteklenmesi amacıyla temel ve ortaöğretimdeki farklı sınıf düzeyi ve branşlara yönelik 'örnek konu soru dağılım tabloları', Bakanlıkça erişime açıldı.

Yayımlanan örnek tablolar, sınavlarda ölçülecek konu/kazanım/öğrenme çıktılarının soru sayılarının ve dağılımlarının dengeli biçimde planlanmasına katkı sunarak il-ilçe ve okul düzeyinde yapılacak ortak sınavlarda hazırlanacak dokümanlara referans niteliği taşıyor.

İkinci dönem ortak yazılı sınavlara yönelik örnek konu-soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.