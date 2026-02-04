Millî Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nın ödül töreni, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in katılımıyla yapıldı.

ANKARA (İGFA) - MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, 2016 yılından bu yana devam eden yarışmayı, Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik mirasının genç kuşaklara geçmesine imkân veren bir zemin olarak gördüğünü belirtti.

Ökten, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesine istinaden yarışmanın bu yılki temasının 'Aile, İki Kardeş Ülkenin Ortak Değeri: Türkiye ve Pakistan' olarak belirlenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, 'Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişki, diplomasinin resmî kalıplarını aşan, zor zamanlarda gösterilen vefa ile derinleşmiş bir kader ortaklığıdır. İstiklal Harbi'mizde Hint alt kıtasındaki Müslümanların Anadolu'ya nefes olsun diyerek gönderdiği yardımlar, bu ortak hafızanın ilk kayıtlarıdır.' diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Pakistan'ın gösterdiği hassasiyet ve Pakistan'daki sel felaketlerinde Türkiye'nin seferberliğinin birlikte sınanan kardeşlik şuurunun en somut tezahürü olduğunu dile getiren Ökten, 'Bu kardeşlik, artık hükûmetlerin ötesinde iki milletin müşterek iradesi hâline gelmiştir. Savunma sanayisinden eğitime uzanan iş birliklerimiz, vefayı ve sadakati esas alan bir değer dünyasına dayanmaktadır.' değerlendirmesinde bulundu. Ökten, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile vicdanlı ve erdemli şahsiyetler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Kalemin kuvveti, değer dünyasından beslendiği sürece anlamlıdır, aksi takdirde zulmü meşrulaştıran bir araca dönüşebiliyor. Bizim arzumuz, gençlerimizin kaleminin hakkın ve merhametin dili olmasıdır.' ifadesini kullandı.



Ökten, bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışmayla Türkiye-Pakistan kardeşliğinin hafızasına kalıcı bir iz bırakıldığını vurguladı. Gençlere seslenen Ökten, 'Sizlerden isteğimiz şudur: Kaleminiz güçlendikçe ailelerinizin değerlerini aktaran, anne baba ve kardeşlerinizden müteşekkil aile bağlarınızın muhabbetinin sözcüsü olun.' dedi.

MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz ise, yarışmada kaleme alınan her eserin, gençlerin Türkiye-Pakistan kardeşliğini içselleştirdiğini göstermesi bakımından kıymetli olduğunu vurgulayarak, 'Kazananın dostluk ve kardeşlik olduğu bu anlamlı organizasyonun iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirmesini temenni ediyorum.' sözlerine yer verdi.

Konuşmalar sonrasında yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.