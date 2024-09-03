Mardin’in Yeşilli ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kudatlar Caddesi bölgesinde ormanlık alanında yangın çıktı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın çok sayıda ağacın yanmasına neden oldu.

Vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de müdahale ettiği yangına daha sonra itfaiye ekipleri de püskürtme motorları ile müdahalede bulundu. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye aracı çamura saplandı.

Ev sahipleri ise damda kendi imkanları ile yangın söndürme çalışması yapıyor. Yangında yaklaşık 50 dönüm araz zarar gördüğü ifade edildi. İtfaiye ekipleri bölgede yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.