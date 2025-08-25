Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in kalbi olan Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği açık hava sineması ile Türk sinemasının unutulmaz filmlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsamda Adile Naşit, Şener Şen, Münir Özkul gibi efsane sanatçıların rol aldığı “Gülen Gözler” filmi yaz akşamına renk kattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli denince akla ilk gelen yerlerden biri olan İzmit Milli İrade Meydanı, Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaz Neşesi Etkinliklerine” ev sahipliği yapıyor.

Açık havada sinema keyfinin beşinci etkinliği ise her seyredildiğinde büyük keyif veren “Gülen Gözler” filmi oldu. Adile Naşit, Şener Şen, Münir Özkul gibi efsane sanatçıların rol aldığı film yaz akşamına renk kattı. Filmi çok sayıda vatandaşla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Berna Abiş de izledi.

PATLAMIŞ MISIRLAR BÜYÜKŞEHİR’DEN

Vatandaşlar artık bir klasik haline getirdikleri oturma düzenlerini de beraberlerinde alana taşıdı. Kamp sandalyeleri ve mini masalarını sahnenin karşısına koyan aileler, evlerinden getirdikleri termos çayları ve yiyecekleriyle filmi daha keyifli hale getirdi. Bu keyfe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi patlamış mısır ikramıyla katkı sundu.

Yeşilçam’ın sevilen filmlerden “Gülen Gözler’in” yönetmenliğini Ertem Eğilmez, senaryosunu ise Sadık Şendil yaptı. Filmde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Türk Sineması’nın efsane isimleri rol aldı.