Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, bağımlılıkla mücadele kapsamında Ağrı Eczacılar Odası ile iş birliği protokolü imzalandığını açıkladı. Yapılan protokol doğrultusunda, uyuşturucu başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıkla mücadelede daha güçlü ve etkin bir çalışma yürütülmesi hedefleniyor.

AĞRI (İGFA) - Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, Ağrı merkez ve tüm ilçelerde faaliyet gösteren eczanelerin bu anlamlı mücadelede Yeşilay ile iş birliği içinde hareket edeceğini belirterek, 'Bağımlılıklar ile mücadelede gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Eczanelerimiz bu süreçte önemli bir farkındalık ve yönlendirme noktası olacak' ifadelerini kullandı.

Yeşilay ailesi olarak Ağrı Eczacılar Odası'na teşekkür eden Aslan, Eczacılar Odası Başkanı Aydın Yegen'e gösterdiği ilgi ve destekten dolayı şükranlarını iletti.

Protokol kapsamında bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmaları, bilgilendirme faaliyetleri ve yönlendirme süreçlerinin güçlendirilmesi planlanıyor.