Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Ramazan ayının ilk iftarı, öğrencilerle birlikte açıldı. Üniversite yönetimi ve İbrahim Çeçen Vakfı'nın destekleriyle Ramazan boyunca ücretsiz olarak sunulacak iftar programının ilk gününde anlamlı görüntüler ortaya çıktı.

AĞRI (İGFA) - Merkezi Yemekhanede düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş ile İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya katıldı. Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan üniversite yönetimi, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna vurgu yaptı.

Ağrılı iş insanı İbrahim Çeçen'in destekleri ve İbrahim Çeçen Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen ücretsiz iftar programının Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi. Öğrenciler, bu anlamlı destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, üniversite yönetimine ve vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleşen ilk iftar programı, samimi ve sıcak görüntülere sahne oldu.