Ramazan ayının ilk iftarı, Pazaryeri'nde şehit aileleri ve gaziler için kuruldu. Duygu dolu programda birlik, beraberlik ve vefa mesajları verildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi iş birliğiyle Yenimahalle Konağı'nda düzenlenen iftar programı, şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi. Programa Kaymakam Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin başta olmak üzere ilçe protokolü katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, 'Bu sofralar milletimizin minnet ve vefa duygusunun ifadesidir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman baş tacımızdır' dedi.

Kaymakam Kara ise şehitlerin bağımsızlık uğruna en kıymetli varlıklarını feda ettiğini belirterek, 'Gazilerimiz o kahramanlığın yaşayan nişaneleridir. Devletimiz her zaman yanlarındadır' ifadelerini kullandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, dualarla sona erdi.