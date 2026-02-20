Kayseri Talas'ta güvenli ve modern şehirleşme vizyonuyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir adım daha atıldı. Harman Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı'nı kapsayan Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu sitelerinin dönüşüm sürecinde yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ihaleyi kazanan Koçoğlu Mekanik Tesisat İnşaat temsilcisi Oktay Gündoğmuş arasında başkanlık makamında atılan imzalarla protokol resmiyet kazandı. Burada konuşan Başkan Yalçın, projenin ilçeye ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

'KAZASIZ BELASIZ, HAYIRLA TAMAMLANAN BİR SÜREÇ OLSUN'

Başkan Yalçın yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu Sitelerini kapsayan Harman Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm sözleşmesini Koçoğlu Mekanik Tesisat İnşaat temsilcisi Oktay Gündoğmuş ile imzaladık. Yakın zamanda inşaatına başlayacağız. Kazasız belasız, hayırla tamamlanan bir süreç diliyorum. Şimdiden ilçemize ve hak sahiplerine hayırlı olsun.'

Firma yetkilisi Oktay Gündoğmuş da Başkan Yalçın'a teşekkür ederek en kısa sürede çalışmalara başlanacağına dikkat çekti.

234 DAİRE YERİNE 304 DAİRE VE 32 DÜKKÂN

Harman Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mevcut 234 riskli daire yıkılarak yerine 8 bloktan oluşan modern bir yaşam alanı inşa edilecek. Yeni projede 304 daire ve 32 dükkân yer alacak.

Proje, sadece yapıların yenilenmesini değil; güvenli, estetik ve sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş bir mahalle kültürünün yeniden inşasını hedefliyor.

TALAS'TA DÖNÜŞÜM KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Talas'ta bugüne kadar 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan dönüşüm çalışmalarında 77 yapı adasında riskli yapı durumundaki toplam 2 bin 879 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi. Buna karşılık toplam 5 bin 908 daire ve 531 dükkan tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Harman Mahallesi 2. Etap Projesi ile birlikte Talas'ta kentsel dönüşüm süreci yeni bir ivme kazanırken, ilçede güvenli konutlaşma ve planlı şehirleşme hedefi kararlılıkla sürdürülüyor.