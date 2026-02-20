İzmit Belediyesi'nin mobil aşevi bu yıl Kültür Tepesi'ne taşındı. Atatürk Heykeli'nin bulunduğu alanda her gün bin kişilik iftar yemeği ücretsiz olarak vatandaşlara sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayının bereketini bu yıl da dayanışma sofralarında paylaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda Anıt Park'ta hizmet veren mobil aşevi, bu Ramazan'da Kültür Tepesi'nde, Atatürk Heykeli'nin bulunduğu alana kuruldu. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da sofraların İzmitlilerle paylaşıldığını ifade etti.

Solakoğlu, mobil aşevinin yeni yerinde her gün bin kişilik iftar yemeği çıkaracağını belirterek, 'Bereketli iftar sofralarımızda İzmitlilerle bir araya geleceğiz. Ramazan boyunca mahalle iftar programlarımız ve çeşitli etkinliklerimiz de olacak. Ramazan ayımız mübarek olsun' dedi.

RAMAZAN AYI BOYUNCA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ise mobil aşevinin Ramazan ayı boyunca ücretsiz hizmet vereceğini belirtti. Kültür Tepesi'ndeki mobil aşevinde hazırlanan bin kişilik iftar yemeğinin çadır alanında vatandaşlara ikram edileceğini söyleyen Kahveci, ilk gün menüsünde etli nohut, çorba, pilav, tatlı ve ayran bulunduğunu aktardı.

Vatandaşların yemeklerini dökme olarak alabileceğini ve çadır alanında iftar yapabileceğini ifade eden Kahveci, Ramazan ayı sonuna kadar hizmetin süreceğini, eş zamanlı olarak mahallelerde de iftar sofraları kurulacağını kaydetti. Dayanışma ve paylaşma ruhunun öne çıktığı mobil aşevi, bu yıl Kültür Tepesi'nde İzmitlileri aynı sofrada buluşturacak.