Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nde mali yapıya ilişkin önemli düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle kredi ve teminat süreçlerine yeni düzenleme getirildi.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, 12 Aralık 1997 tarihli Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde güncellemeye gidildi.

Yönetmeliğin 91'inci maddesinde yer alan 'Mali İşler' tanımı yeniden düzenlenerek, 'Bilumum mali ve finansal işler ile bunların muhasebesi' şeklinde değişitirilirken, ayrıca 92 ve 110'uncu maddelerde geçen 'Muhasebe' ibareleri 'Mali İşler ve Finans' olarak güncellendi.

KREDİ VE TEMİNAT SÜRECİNE YENİ DÜZENLEME

108'inci maddeye eklenen hükümle, kurumun taraf olduğu kredi garanti veya kefalet mekanizmalarına ilişkin protokoller kapsamında başvurulan kredilerde; kredi geri ödeme vadesinden az olmamak kaydıyla azami 48 ay vadeli banka teminat mektubunun kabul edilebileceği hükme bağlandı.