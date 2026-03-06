'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında mart ayının teması 'Su Verimliliği' olarak belirlendi. Öğrenciler, tiyatrodan saha uygulamalarına uzanan etkinliklerle suyun bilinçli ve verimli kullanımına yönelik farkındalık geliştirecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' yaklaşımı doğrultusunda yürütülen Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleri, mart ayında 'Su Verimliliği' temasıyla devam ediyor.

Gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrencilerin suyun stratejik bir doğal kaynak olduğunun bilincine varmaları, su verimliliği konusunda farkındalık geliştirmeleri, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları ve su kaynaklarının korunmasına yönelik sorumluluk üstlenen bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

İLKOKULLARDA 'SU VERİMLİLİĞİ TİYATRO SAHNESİNDE' ETKİNLİĞİ

Mart ayı etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik 'Su Verimliliği Tiyatro Sahnesinde' etkinliği hayata geçirilecek.

Etkinlikle öğrenciler, suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufu konularını tiyatro sanatı aracılığıyla ele alacak, araştırma ve senaryo geliştirme sürecinin ardından hazırladıkları oyunları sahneleyerek çevresel farkındalıklarını sanatsal ifade yoluyla ortaya koyacak.

Etkinliğin okul temelli ve sistematik biçimde uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan 'Su Verimliliği Tiyatro Sahnesinde Örnek Uygulama Kılavuzu'nda uygulama basamaklarına ayrıntılı şekilde yer verildi.

