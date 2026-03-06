Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Ülkem Yanımda' platformu, 5-16 yaş arası Türk çocuklarına çevrim içi derslerle Türkçe ve Türk kültürünü öğretmeyi amaçlıyor.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Türk çocuklarının ana dili ve kültürel kimliklerini güçlendirmek için 'Ülkem Yanımda' platformunu hayata geçirdi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişilebilen platform, 5-16 yaş arasındaki öğrenciler için çevrim içi dersler, interaktif oyunlar, sesli kitaplar, eğitici videolar ve müzikler gibi zengin içerikler sunuyor. Platformda alanında uzman öğretmenler tarafından verilen canlı dersler, öğrencilerin sorularını doğrudan yöneltebilmesine ve birebir geri bildirim almasına olanak tanıyor. Böylece öğrenme süreci pasif bir içerik tüketiminden aktif katılıma dönüştürülüyor.

Seviye bazlı Türkçe ve kültür derslerinin yanı sıra, tarih atölyeleri, sanal müze gezileri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, müzik ve satranç gibi etkinlikler öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimini destekliyor.

Platform, Balkanlar, Avrupa ve ABD başta olmak üzere 16 ülkeden 2 bin 300'ü aşkın öğrenci tarafından kullanılıyor.

Veliler, çocuklarının gelişimini platform üzerinden takip edebiliyor ve düzenli bilgilendirme alabiliyor. Ücretsiz erişim imkânı sunan platforma kayıt yaptırmak isteyen aileler, başvurularını ulkemyanimda.eba.gov.tr adresinden gerçekleştirebiliyor.