Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SATSO, çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadelede yeni bir çalışma için iş birliği protokolü imzaladı. SATSO Doku Kültürü Laboratuvarında üretilen fideler, Büyükşehir’in Yanık’ta bulunan serasında yetiştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında SATSO Doku Kültürü Laboratuvarı’nda üretilen fideler, Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fidan A.Ş. seralarında yetiştirilerek, çoğaltılacak.

AKOM’da Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile SATSO Başkanı Akgün Altuğ ile SATSO A.Ş. Başkanı Cem Gün, “Bitkisel Üretimin Gerçekleştirilmesi” adlı iş birliği protokolü imzalandı. Törende Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, SATSO A.Ş. Başkan Yardımcısı Gökhan Tiryaki, SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı ve SATSO Meclis üyesi Ahmet Bayrak da yer aldı.

Yerel üretimi ve süs bitkiciliği sektörünü desteklemek ve ayrıca çiftçilik faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan gıda ve meyve bitkilerinin altlık, çeşit ve tohumluklarının üretimi sağlamak amacıyla yapılan iş birliği protokolü kapsamında iklim değişikliğine uyum sağlayabilen ve sürdürülebilir ekosistemler oluşturan bitki türleri üretilerek, Sakarya’nın daha yeşil bir şehir olması için önemli bir adım atılacak.

Sakarya’nın iklim şartları ve coğrafi konumu olarak çok verimli topraklara sahip olduğunu dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, “Verimli topraklarımızda bitki çeşitliliğimizi artırmak zorundayız. SATSO’nun doku kültürü laboratuvarını gördüm. Burada üretilen fideler hem toprak yapımıza hem de coğrafi yapımıza uygun. İmzaladığımız bu iş birliği protokolü ile SATSO A.Ş. Doku Kültürü Laboratuvarı’nda üretilen in vitro bitkiciklerin, Sapanca Yanık’ta bulunan FİDAN A.Ş. fidanlığındaki seralarda iklimlendirilmesinin ardından mamul hale getirilmesiyle “Yeşil Sakarya” hedefimize de büyük bir katkı sağlayacağız” diye konuştu. Başkan Alemdar, iş birliğinin Sakarya’da küresel ısınmanın etkilerini azaltma, karbonun doğada tutulması ve erozyonun önlenmesi konularında büyük katkı sağlayacağını söyledi.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise, “Bugün çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadelede yerel üretimi desteklemek için ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirmek, şehrimiz süs bitkiciliği sektörünü desteklemek için iç ve dış mekânlarda kullanılmak üzere belirlenen bitkiler ve fidelerinin üretimi ve yetiştirilmesini gerçekleştirmek adına Sakarya Büyükşehir Belediyemizle bir iş birliği protokolü imzaladık.Yaptığımız protokol ile üretim kapasitemizi artıracak, sürdürülebilirliğe, iklim değişikliği ile mücadeleye ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağız” diye konuştu.