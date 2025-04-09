Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren termik santral ve maden işletmelerinin durumu, çevresel etkilerin yanı sıra binlerce emekçinin geleceğini ve ailelerin geçimini ilgilendiren hayati bir mesele olarak gündemdeki yerini koruyor.MANİSA (İGFA) - Soma halkı, üretimin devam etmesini ancak çevre kirliliği olmadan, işçilerin işten çıkarılmadan ve emeğin hiçe sayılmadan sürdürülmesini talep etti.

Bu kapsamda, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’un öncülüğünde önemli bir toplantı düzenlendi. Toplantıya sendika başkanları, oda başkanları ve maden işletmelerinin temsilcileri katıldı. Görüşmede, olası işten çıkarmalar, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği konuları detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Yetkililer, Soma’nın belirsizlik değil güvenceye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, doğayı koruyan, üretimi devam ettiren ve emekçiyi gözeten bir düzenin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “Soma’nın sesini duyun. İşçi çıkararak değil, çözüm üreterek yol alalım. Soma yaşasın, Türkiye kazansın” mesajına vurgu yapıldı.