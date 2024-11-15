Edirn'de Uzunköprü Belediyesi Avrupa Birliği destekli ‘Yeşil Kent Direnci’ projesi için ortakları ağırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 kapsamında desteklenen ve "Karadeniz Havzasında Akıllı ve Dayanıklı Şehirler İçin İklim Değişikliğine Yeşil Uyum Çözümleri" – Yeşil Kent Direnci" adlı projede, proje ortakları arasında ilk büyük etkinlik gerçekleştirildi.

Proje ortaklarının bir araya geleceği bu kick-off toplantısı kapsamında proje ortakları şehirlerinde sürdürülebilir ve iklim değişikliğine uyum sağlayacak yeşil çözümler geliştirme yolunda birlikte atacakları adımları planladı.

Green Urban Resilience – Yeşil Kent Direnci projesi, iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla kentsel alanlarda yeşil altyapının geliştirilmesi hedeflenen projenin Temmuz 2024 ile Eylül 2026 tarihleri arasında 26 ay sürecek ve Uzunköprü Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütüleceği bildirildi.

Toplam bütçesi 1 milyon 290 bin 188 Euro'luk projede Uzunköprü Belediyesi’nin yanı sıra İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Bulgaristan’dan Sozopol Belediyesi, Gürcistan’dan Batum Belediyesi ve Yunanistan’dan Kavala Belediyesi yer alırken, Uzunköprü Belediyesi bu bütçeden 306 bin 144 Euro' ile kentsel ısı adaları ile ilgili haritalama, yerel yeşil ve mavi altyapı stratejilerinin oluşturulması ve Kent Parkı’nın inşasını gerçekleştirecek.