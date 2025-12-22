Yeşil Artvinspor U18 takımı, deplasmanda karşılaştığı Murgul Belediyespor'u 9-1 mağlup ederek, ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin U18 liginde şampiyonluk mücadelesi veren Yeşil Artvinspor, Murgul Şehir Stadı'nda, Murgul Belediyespor U18 takımı ile karşılaştı.

Maça arzulu başlayan Yeşil Artvinspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasını bildi. İkinci yarıda da etkili ve disiplinli oyunu sürdüren Yeşil-beyazlı ekip, 6 gol atarak, kalesinde 1 gol buldu.

Karşılaşmayı 9-1 gibi farklı bir skorla kazanan yeşil-beyazlılar puanını 7'ye yükselterek, ilk yarıyı lider bitirdi.

Maçın gollerini yeşil-beyazlılarda Kaan Yiğit Aktaş (3), Arda Turan (2), Göktuğ Kaan Çakmak (1), Toprak Yiğit (1), Berkcan Polat (1), Kerim Can Güven (1) atarken ev sahibi ekibin golünü ise Berat Altunel attı.

Bu arada Trabzon İdman Ocağı U18 takımından transfer edilen kaleci Mert Yaşar Sarayoğlu ise sergilediği performansla ilk maçında kalede güven verdi.

Takımın genç ve başarılı hocası Utku Külünk ise maçta galip gelen oyuncularını tebrik ederek, ligin ilk yarısını lider bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.