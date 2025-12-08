Meteoroloji'nin günlük hava tahminine göre birçok bölgede etkili olacak yağış ve rüzgâr dolayısıyla vatandaşların tedbirli olması istendi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Aralık Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklerken; Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış görüleceğini açıkladı.

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli olması öngörülürken, hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise birkaç derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği bildirildi.

Meteoroloji ayrıca yağış ve rüzgar için de iki ayrı kuvvetli uyarıda bulundu.

Kuvvetli yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgârın ise Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Ege kıyılarında görülmesi beklenirken, olası aksaklıklara karşı vatandaşlar için tedbir çağrısı yaptı.