Türkiye'nin önde gelen perakende markalarından Migros'un Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Kongresi'ndeki açıklamaları, Kayseri Şeker'in yerli üretime yönelik tarımsal modelini ulusal gündemin merkezine taşıdı. Kongrede yapılan değerlendirmelerde, Kayseri Şeker'in yerli mercimek üretimi için geliştirdiği model, 'Türkiye'de tarımsal sürdürülebilirlik adına örnek alınması gereken başarılı uygulama' olarak gösterildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şeker'in yıllardır sürdürdüğü sözleşmeli üretim yapısı, çiftçiyle kurduğu güçlü bağ, tarlaların yıl boyu verimli kullanımı ve alternatif ürün uygulamaları; ülkenin tarımsal arz güvenliğinde model olarak öne çıktı.

Şeker pancarı hasadı sonrası nadasa bırakılan tarlaların yeniden üretime kazandırılması, hem bölge tarımının verimliliğini artırdı hem de üreticilere ek gelir sağlayarak sürdürülebilir tarımın başarılı bir örneğini oluşturdu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in yerli üretimde Türkiye'ye örnek gösterilmesinin gurur verici olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: 'Kayseri Şeker olarak amacımız; üreticimizi güçlendiren, toprağın verimliliğini artıran ve ülkemizin yerli üretim kapasitesine katkı sunan projeleri büyütmektir. Yerli mercimek uygulaması da bunlardan biridir. Bu projenin Türkiye çapında örnek gösterilmesi, üreticilerimizin emeğinin ve kurumumuzun vizyonunun değerli bir karşılığıdır.'

Akay, Kayseri Şeker'in bölge tarımını çeşitlendiren ve sürdürülebilirliği esas alan çalışmalarını yeni ürünlerle genişleteceğini vurguladı.

Migros'un kongredeki değerlendirmelerinde, yerli mercimek projesinin başarısında Kayseri Şeker'in üretim modeli, organizasyon gücü ve bölgesel tarım kapasitesinin belirleyici rol oynadığı aktarıldı. Yerli mercimek üretiminde Kayseri Şeker'in öne çıkması, Türkiye'nin yerelleşme hedeflerine güçlü bir katkı olarak değerlendirildi.