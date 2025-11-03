Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen KÜRE Dijital Ansiklopedi Madde Yazım Atölyesi'nin ilk adımı Gaziantep'te tamamlandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye'nin dijital hafızasını gençlerin katkısıyla güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir programı olan KÜRE Projesi eğitimlerinde katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere katılarak dijital ansiklopedi yazım süreçlerini etkin şekilde deneyimledi.

86 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİMLERE KATILDI

2 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezi'nde süren eğitimlerde üniversitelerin farklı bölümlerinden gelen 86 öğrenci hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere katılarak dijital ansiklopedi yazım süreçlerini etkin şekilde deneyimledi.

Programda katılımcılara dijital ansiklopedi metodolojisi, kaynak güvenilirliği, akademik araştırma teknikleri ve müelliflik sorumluluğu gibi temel başlıklarda eğitim verilirken Türkiye'nin kültürel, coğrafi, bilimsel ve teknolojik değerlerini içeren örnek maddeler geliştirdi. Yazılan maddeler uzman editörlerce incelendikten sonra platformda yayınlanacak ve müellif isimleriyle dijital ortamda kalıcı hâle gelecek.

Atölye, gençlerin yalnızca bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda doğrulanabilir bilgi üreticisi olarak dijital alanda aktif rol üstlenmesine imkân tanıdı.

PROJE YERLİ DİJİTAL BİLGİ EKOSİSTEMİNİN NİTELİKLİ İÇERİKLERLE BÜYÜMESİNİ HEDEFLİYOR

Programın ana başlığı olan KÜRE Projesi, atölyeler aracılığıyla bilgi üretimine katılımı yaygınlaştırmayı ve yerli dijital bilgi ekosisteminin nitelikli içeriklerle büyümesini hedefliyor. Şeffaflık ve akademik doğruluk ilkelerine dayalı yapısıyla platformda yayımlanan her içerik gerçek kişi veya kurumlar tarafından hazırlanmakta; anonim ya da takma ad ile katkı sağlanmasına izin verilmiyor.

Katılımcılarına kendi bilgi portfolyolarını oluşturma imkânı sunan KÜRE, ansiklopedi, sözlük ve biyografi türlerinde 60'tan fazla kategori altında içerik üretilebilmekte, kullanıcılar geliştirdikleri çalışmalarla hem akademik hem de dijital kimliklerini belgeliyor. Çok dilli altyapı sayesinde Türkçe, İngilizce ve Azerbaycan Türkçesi olarak içerik geliştirme kapasitesi sunuluyor.

ÖZDAL: GAZİANTEP'TE GERÇEKLEŞEN İLK ADIMIN ULUSAL DİJİTAL BİLGİ ÜRETİM SEFERBERLİĞİ'NE DÖNÜŞMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR

Programla ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal ise 'Bu çalışma yalnızca bir etkinlik değil; Türkiye'nin kendi dijital ansiklopedisini gençlerle birlikte inşa etme yolunda stratejik bir başlangıçtır. Gaziantep'te gerçekleşen ilk adımın, farklı şehirlere yayılarak ülke çapında bir Ulusal Dijital Bilgi Üretim Seferberliği'ne dönüşmesi büyük önem taşımaktadır' ifadelerini kullandı.