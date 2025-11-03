Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, tarım sigortaları ve üretici memnuniyeti üzerine önemli görüşmeler yapıldı.

ANKARA (İGFA) - 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenen İl Tarım ve Orman Müdürleri Koordinasyon Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle gerçekleşti. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı ve 81 İl Tarım Müdürü katıldı.

Toplantının ikinci gününde, TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamaları hakkında bir sunum yaptı.

Engürülü, sigorta sisteminin yıllar içindeki gelişimini aktardı ve TARSİM'in başarısının artarak devam etmesi için paydaşların rolünün kritik olduğuna değindi. Ayrıca, Bakanlık teşkilatlarının bu süreçteki katkılarının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

İl müdürlerinin talepleri ve sahadan gelen görüşler doğrultusunda önemli gündem maddeleri tartışıldı. Toplantı, tarım sigortaları ve üretici memnuniyetine dair çözüm önerilerinin paylaşıldığı verimli bir ortamda sona erdi.