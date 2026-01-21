Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Araç filosuna eklenen yeni araç ve iş makineleriyle sahadaki gücüne güç katan ekip, yüksek rakımlı ilçelerde etkisi artarak devam eden kar nedeniyle vatandaşların imdadına koşmaya devam ediyor.

417 araç ve iş makinesi, 600 personelle karla mücadele çalışması yapan ekipler ortalama kar kalınlığının 90 cm'ye ulaştığı kentte vatandaşların mağdur olmaması için fedakarca görev yapıyor.

692 MAHALLE YOLU AÇILDI, 168 KİŞİ HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Yapılan çalışmalarla kilometrelerce kapalı mahalle ve grup yolunu ulaşıma açan ekipler, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağlarken cenaze hizmetiyle de acılı ailelerin yükünü paylaşıyor.

Bu kapsamda ekipler gerçekleştirdiği etkin çalışmayla 1 günde 692 mahalleye müdahale etti. Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler 1 günde 168 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 58 vatandaşa cenaze hizmeti verdi.

AKKUŞ VE KABADÜZ'DE KAR 2 METREYE ULAŞTI

Ordu'yu beyaza bürüyen kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde yaşamı zorluyor. Kar özellikle Akkuş ve Kabadüz'de etkili oldu ve 2 metreye ulaştı. Mesudiye, Perşembe, Gölköy, Gürgentepe, Ulubey ve Aybastı'da 1 metreyi bulan kar nedeniyle ekipler sahada zorlu ve etkin mücadelesini sürdürüyor.