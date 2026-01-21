BUSİAD, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü'nün düzenlediği Felsefe Söyleşileri kapsamında Dr. Vedat Kamer, 'Mantık, akıl yürütme ve yapay zeka' konulu sunum yaptı. Kamer, yapay zekanın üretken değil, türetken olduğunu belirtti.

BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü'nün paydaşlığıyla düzenlenen Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri 2025-2026 döneminin dördüncü toplantısında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Vedat Kamer, 'Mantık, akıl yürütme ve yapay zeka' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Becermen'nin yönetiminde gerçekleştirilen konferansta, Dr. Vedat Kamer, mantığa ilişkin genel tanımları, mantığın tartışıldığı dönemleri aktardıktan sonra akıl yürütme ve yapay zeka konusunda açıklamalarda bulundu.

Bütün bilgisayarların temelinin Turing Makinesine dayandığını ifade eden Dr. Vedat Kamer, Turing Makinesi değişmediği sürece, alt yapı değişmeyecektir, alt yapı değişmeyeceği için, özgün, keşif ve yaratıcılık gibi şeylerin olmayacağını söyledi.

Yapay zekanın kanser teşhisi yapmasının bize öyle aktarılan bir durum olduğunu kaydeden Kamer, 'Kendisine verilen veriler üzerinden tanımlama yapıyor. Hiç data vermeyin tespit edebilir mi. Benzerini buluyor. Hiç açığa çıkmamış bir kanseri bulmuyor' diye konuştu. Dr. Vedat Kamer, bu açıdan bakınca yapay zekanın üretken değil, türetken olduğunu ifade ederek, kendisinin bir şey yaratamayacağını, keşfedemeyeceğini ifade etti.

Soruları da yanıtlayan Dr. Vedat Kamer'e Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin 'Kır Çiçekleri Okusun Diye' sosyal sorumluluk projesine adına yapılan bağışın sertifikası, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar tarafından verildi.